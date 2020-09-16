Один погиб, трое в больнице: появились подробности лобового ДТП на Октябрьской набережной

Две иномарки столкнулись «лоб в лоб» на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. В результате трое получили травмы, а один скончался на месте происшествия.

Как ранее сообщала Gazeta.SPb.ru, лобовое ДТП произошло в среду, 16 сентября, около девяти утра у дома №12 на Октябрьской набережной, у автозаправки Neste. Очевидцы сообщали, что авария создала пробку, а также о пострадавших.

По предварительной информации городского УГИБДД, у этого дома проводились дорожные работы, где столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Лада Калина». Водитель иномарки, мужчина 36-ти лет, выехал на встречную полосу, где врезался в отечественное авто, за рулем которого ехала 39-летняя женщина.

ДТП обернулось смертью водителя иномарки и госпитализацией водителя «Лады Калины», получившей тяжелые травмы.

Кроме того, пострадали пассажиры «Фольксвагена»: 27-летняя женщина и 26-летний мужчина. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Зеленогорском сбили лося: водитель скрылся с места.