Националиста Тесака нашли мертвым в камере в СИЗО

Пока непонятно, что стало причиной смерти, подробности выясняются.

Националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, нашла мертвым в одной из камер в СИЗО №3 в Челябинске. Пока что подробности инцидента не разглашаются. Об этом сообщает телеканал «360». Новость подтвердили в УФСИН по Челябинской области.

Тесака приговорили к 10 годам лишения свободы из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Он занимался грабежом, уничтожения чужого имущества и разбоем, используя дубинки и электрошокеры. Националист уверял, что делает все это ради борьбы с наркотиками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое молодых петербуржцев ответят перед судом за покушение на убийство по национальным мотивам. Они распылили прохожему в лицо аэрозольный баллончик, после чего нанесли не менее 3 ударов ножом в область туловища.