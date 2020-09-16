Охту назвали самой грязной рекой Петербурга

Охту назвали самой грязной рекой Петербурга
Реку не будут благоустраивать. Фото: департамент Росприроднадзора по СЗФО

Благоустраивать водоем не будут из-за высокого уровня загрязненности.

Начальник сектора ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга» Артем Павловский заявил, что реку Охту можно назвать одной из самых загрязненных в Северной столице. Такое мнение он высказал во время конкурса «Ресурс периферии», пишет Мойка78.

По этой причине водоем не будут благоустраивать – его нельзя использовать. Такая ситуация сохраняется на протяжении долгих лет и пока что ее не удалось решить. В 2017 году ее включили в список рек, которые больше всего страдают из-за сточных вод.

Петербуржцы также не раз жаловались на состояние Охты, отмечая, что видят на поверхности воды разводы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в загрязнении реки Охта обвиняют коммунальщиков Всеволожского района. Реке нанесли ущерб на сумму 3,6 миллиона рублей.

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