Охту назвали самой грязной рекой Петербурга

Благоустраивать водоем не будут из-за высокого уровня загрязненности.

Начальник сектора ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга» Артем Павловский заявил, что реку Охту можно назвать одной из самых загрязненных в Северной столице. Такое мнение он высказал во время конкурса «Ресурс периферии», пишет Мойка78.

По этой причине водоем не будут благоустраивать – его нельзя использовать. Такая ситуация сохраняется на протяжении долгих лет и пока что ее не удалось решить. В 2017 году ее включили в список рек, которые больше всего страдают из-за сточных вод.

Петербуржцы также не раз жаловались на состояние Охты, отмечая, что видят на поверхности воды разводы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в загрязнении реки Охта обвиняют коммунальщиков Всеволожского района. Реке нанесли ущерб на сумму 3,6 миллиона рублей.