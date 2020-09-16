Широков не может покинуть страну из-за инцидента с избиением судьи

В отношении футболиста возбудили уголовное дело.

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью арбитру Данченкову. Об этом пишет «Чемпионат». Теперь игрок находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Защита пострадавшего намерена добиться переквалифицирования дела на покушение на убийство. Сторона уже готовится обращение в прокуратуру и следственный комитет.

Напоминаем, что все случилось в августе во время любительского турнира. Широков получил красную карточку, что очень разозлило его. Он ударил арбитра в лицо, а затем пнул его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция заинтересовалась сообщением о том, что футболист Широков избил арбитра. Стоит отметить, что футболист уже поспешил публично извиниться перед Данченковым — на своем Instagram-аккаунте он записал видеообращение к арбитру.