Мариинская больница вновь начнет принимать пациентов с 17 сентября

Мариинская больница вновь начнет принимать пациентов с 17 сентября
Мариинская больница. Фото: mariin.ru

Роспотребнадзор разрешил Мариинской больнице продолжить работу в обычном режиме с четверга, 17 сентября, после вспышки COVID-19.

В среду, 16 сентября, пресс-служба стационара сообщила о проведении всех необходимых дезинфекционных мероприятий, которые позволят возобновить плановый прием пациентов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией была урегулирована, о чем сотрудники Мариинской больницы отчитались перед Роспотребнадзором.

Напомним, госпитализация пациентов была временно прекращена 9 сентября из-за выявления более 150 случаев COVID-19 в стенах стационара. Большая их часть оказалась занесена в учреждение через экстренных больных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закрытую из-за COVID-19 Мариинскую больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей. Проверка показала, что в стационаре нарушался противоэпидемический режим.

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