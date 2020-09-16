В Ленобласти медвежонок бросился под колеса автомобиля

Встреча с лесным обитателем едва не закончилась трагедией для жительницы Петербурга.

Происшествие произошло в ночь на среду, 16 сентября. Женщина ехала по мосту через трассу М-11, от Московского шоссе в сторону Пушкина. Вдруг, на дорогу резко выбежал маленький медвежонок, который чуть ли не угодил под колеса. К счастью, реакция водительницы оказалась стремительной — она успела притормозить. Испугавшись, животное стремительно начало убегать вперед, а позднее скрылось из виду. К счастью, дорожно-транспортной аварии и жертв с успехом удалось избежать. Об этом сообщают «Санкт-Петербургские ведомости»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медведь забыл про ограничения и отправился на прогулку по Финско-Российской границе. Сотрудники пограничной службы пошутили, что животное чувствует себя весьма уверенно, учитывая, что у него нет разрешения на пересечение границы.