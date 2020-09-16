Вице-губернатор Батанов представил проекты по повышению эффективности бюджетных расходов Петербурга

Вице-губернатор Батанов представил проекты по повышению эффективности бюджетных расходов Петербурга
Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов на заседании Законодательного собрания в среду, 16 сентября, представил три законопроекта, позволяющих сделать городские расходы более эффективными.

Сегодня члены правительства рассматривали законопроекты «О межбюджетных трансферах бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» и «О приостановлении действия отдельных положений Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».

Батанов подчеркнул, что предлагаемые им коррективы носят преимущественно технический характер и призваны привести городское законодательство в соответствие Бюджетному кодексу РФ. Кроме того, законопроекты позволят сократить разрыв между бюджетным обеспечением муниципальных образований, их финансирование станет более сбалансированным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на губернаторских выборах в Ленинградской области победил Александр Дрозденко.

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