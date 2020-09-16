В НМИЦ имени Турнера презентовали новый томограф

Благодаря томографу флагман детской травматологии и ортопедии сможет вывести научные исследования с использованием МРТ на новый уровень и повысить качество визуализации при диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата у маленьких пациентов. Фото: НМИЦ имени Турнера

Благодаря томографу флагман детской травматологии и ортопедии сможет вывести научные исследования с использованием МРТ на новый уровень и повысить качество визуализации при диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата у маленьких пациентов. Фото: НМИЦ имени Турнера

В Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера рассказали о новом оборудовании, которое ранее не использовалось на территории России.

Речь идет о современном магнитно-резонансном томографе, который учреждению удалось приобрести при поддержке фонда «Линия жизни». Новый мрт-аппарат отличается своими техническими возможностями и позволяет более точно изучать состояние маленьких пациентов. Также отмечена и скорость нового устройства. Презентация аппарата прошла во вторник, 15 сентября, на мероприятии, посвященному 130-летию центра.

Стоит отметить и заслуги учреждения за 2020 год, который выдался весьма непростым для сферы медицины из-за пандемии коронавирусной инфекции. За 8 месяцев медики вылечили 3903 пациента и провели 4000 уникальных операции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые создали катушки, повышающие точность МРТ-аппаратов и снижающие их стоимость.