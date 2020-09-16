Волк в новых сериях «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова

Творческая группа «Союзмультфильма», работающая над перезапуском легендарного мультсериала «Ну, погоди!» утвердила окончательный образ одного из главных героев — Волка.

Создатели нового Волка постарались сохранить его небрежный облик и узнаваемое хулиганское обаяние, но придали гардеробу более современный вид, а вредные привычки вроде курения оставили за кадром. Озвучивать персонажа будет актер и шоумен Гарик Харламов, сообщает во вторник, 16 сентября, пресс-служба «Союзмультфильма».

Сам Харламов отметил, что с большой радостью принял предложение стать частью нового «Ну, погоди!». По словам актера, классический мультсериал 1960-х годов оказал неоценимое влияние на становление и развитие отечественного комедийного жанра. Кроме того, Гарик считает озвучку персонажа интересной актерской задачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что привычным Волку и Зайцу в перезапуске «Ну, погоди!» составят компанию барсук, косуля и ежик.