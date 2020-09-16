«Мост глупости» на Софийской поймал 189-ю ГАЗель

&#171;Мост глупости&#187; на Софийской поймал 189-ю ГАЗель
Машина застряла под мостом. Фото: telegram.org / Мост Глупости live!

«Мост глупости» поймал очередную ГАЗель. Машина стала 189-й жертвой низкого перекрытия.

Дорожный инцидент случился в среду, 16 сентября, на Софийской улице. Фотографиями помятого грузовичка с рекламой по доставке суши поделились в Telegram-канале, посвященном знаменитому мосту.

На кадрах видно, что кабина транспортного средства в порядке, а вот корпус оказался изрядно помят. Водителя даже не смутила крупная надпись на плакате: «Газель не пройдет!».

Транспорт не застрял. Немного постояв под мостом с помятыми боками, он выехал и обосновался неподалеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зеленогорский «мост глупости» поймал фуру с прицепом. По словам очевидцев, водитель проигнорировал предупреждающие знаки, в результате чего застрял под мостом.

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