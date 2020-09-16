Силовики штурмовали здание УМВД Петроградского района

Силовики штурмовали здание УМВД Петроградского района
Набег зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: 78.ru

Силовики провели обыски в УМВД по Петроградскому району. Штурм управления зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Инцидент произошел в среду, 16 сентября, в здании Петроградском УМВД, расположенного в доме №20 на Большой Монетной. Как сообщил 78.ru, сотрудников уголовного розыска заподозрили во взятке на сумму около 1 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители пришли с обыском в офис «Открытой России». Данные действия правоохранителей связаны с инцидентом, произошедшим у Гостиного двора еще 22 августа. В тот день, во время проведения акции в поддержку жителей Хабаровска и Белоруссии, неизвестный кинул рядом с остановкой дымовую шашку.

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