Правоохранители пришли с обыском в офис «Открытой России»

Полицейские наведались в петербургский офис общественной организации «Открытая Россия» для проведения обыска.

В субботу, 5 сентября, стало известно, что в офисе «Открытой России» произошел обыск и изъятие техники в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве. Информация об этом появилась в Telegram-канале организации.

Сообщается, что данные действия правоохранителей связаны с инцидентом, произошедшим у Гостиного двора еще 22 августа. В тот день, во время проведения акции в поддержку жителей Хабаровска и Белоруссии, неизвестный кинул рядом с остановкой дымовую шашку. Из-за этого временно пропадала видимость на проезжей части, что затруднило движение транспорта. Позднее полицейские смогли задержать нарушителя общественного порядка. Им оказался 26-летний мужчина, не имеющий работы. В итоге, по факту хулиганства возбудили уголовное дело. В «Открытой России» при этом уверяют, что никакого отношения к преступлению не имеют.

Отметим, активисты организации сегодня в очередной раз планировали выйти на акцию солидарности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Гостиного двора неизвестные бросили дымовую шашку в ходе акции солидарности.