В США снова растет суточная смертность из-за коронавируса

В США снова растет суточная смертность из-за коронавируса
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по планете. Фото: pixabay.com

На данный момент количество летальных исходов в стране составляет более 196,4 тысяч.

В США зафиксировали резкий рост суточной смертности из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. За прошедшие сутки в стране скончались 1293 человека – такой статистики не было с 19 августа. Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 5%. Всего с начала пандемии в Америке зарегистрировано 6,62 миллиона случаев заражения, скончались свыше 196,4 тысяч пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре. Речь идет о середине или конце октября. Так, до конца 2020 года планируется распространить до 100 миллионов доз.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус смертность США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дом российского правительства отремонтируют за 5 млрд рублей
Песков: новую самоизоляцию пока вводить не собираются
В России может появиться единый реестр педофилов
Стало известно, за сколько мозг может запомнить на новое слово
Американский ураган «Салли» перерос в тропический шторм
Ученые рассказали о самой крупной рыбе в мире
Лукашенко закрыл границы с Литвой, Польшей и «усилил» с Украиной
Кому могут навредить джинсы с высокой талией