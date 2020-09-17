В США снова растет суточная смертность из-за коронавируса

На данный момент количество летальных исходов в стране составляет более 196,4 тысяч.

В США зафиксировали резкий рост суточной смертности из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. За прошедшие сутки в стране скончались 1293 человека – такой статистики не было с 19 августа. Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 5%. Всего с начала пандемии в Америке зарегистрировано 6,62 миллиона случаев заражения, скончались свыше 196,4 тысяч пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре. Речь идет о середине или конце октября. Так, до конца 2020 года планируется распространить до 100 миллионов доз.