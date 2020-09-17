В домах Петербурга станет теплее

В домах Петербурга станет теплее
Батареи начнут теплеть. Фото: pixabay.com

В городе началось периодическое протапливание теплосетей.

С сегодняшнего дня, 17 сентября, в Санкт-Петербурге начнется периодическое протапливание теплосетей. Об этом сообщили в Смольном. Теплее в первую очередь станет в зданиях социального значения – то есть в школах, детских садах, поликлиниках, больницах, интернатах и домах для пожилых людей.

Постепенно отопительный сезон начнется для жителей многоэтажек. Этим вопросом должны заняться жилищные организации, так что о сроках можно узнать в управляющей компании.

Напоминаем, что все лето специалисты проверяли трубы на прочность. Ожидается, что многих коммунальных авария удастся избежать благодаря профилактическим мерам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы районы Петербурга с самыми дефектными теплосетями.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
отопительный сезон отопление теплосеть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минфин сократит траты на зарплаты чиновников и вооружение
Утро в Петербурге началось с небольших пробок
В Петербурге полицейского подозревают в пособничестве автоугонщикам
В Красноярске после пожара задержали директора клиники
В Выборге огонь с одной машины перекинулся на другую
В домах Петербурга станет теплее
Борис Моисеев находится в тяжелейшем состоянии
Любовница Тарзана обнародовала интимные кадры с бодибилдером