В домах Петербурга станет теплее

В городе началось периодическое протапливание теплосетей.

С сегодняшнего дня, 17 сентября, в Санкт-Петербурге начнется периодическое протапливание теплосетей. Об этом сообщили в Смольном. Теплее в первую очередь станет в зданиях социального значения – то есть в школах, детских садах, поликлиниках, больницах, интернатах и домах для пожилых людей.

Постепенно отопительный сезон начнется для жителей многоэтажек. Этим вопросом должны заняться жилищные организации, так что о сроках можно узнать в управляющей компании.

Напоминаем, что все лето специалисты проверяли трубы на прочность. Ожидается, что многих коммунальных авария удастся избежать благодаря профилактическим мерам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы районы Петербурга с самыми дефектными теплосетями.