Названы районы Петербурга с самыми дефектными теплосетями

Петербургский ТЭК составил рейтинг городских районов, где выявлено наибольшее количество дефектов по итогам гидравлических испытаний на сетях.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», по итогам проверок трубопроводов на плотность и прочность в этом сезоне было выявлено 207 дефектов, что на 26% меньше, чем в пошлом году (280).

Лидером по технологическим нарушениям на сетях стал Калининский район, где нашли 45 дефектов. Это объясняется большой протяженностью теплосетей в районе и количеством испытаний.

Следующим в рейтинге идет Колпинский район с сильно изношенными сетями, которые вошли в хозведение ТЭКа только в начале лета 2020 года. Там зафиксировано 33 дефекта.

Третье место разделили Приморский и Выборгский районы, где по 31 дефекту.

Самые низкие показатели в Московском и Кронштадтском районах, где было выявлено лишь по два дефекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» заново проверит трубы в Выборгском и Калининском районах города.