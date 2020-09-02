«Теплосеть» заново проверит трубы в Выборгском и Калининском районах города

Гидравлические испытания проведут на севере Петербурга, в Мурино и Новом Девяткино. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Гидравлические испытания проведут на севере Петербурга, в Мурино и Новом Девяткино. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут повторные гидравлические испытания в Выборгском и Калининском районах города, а также во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе организации, на севере Петербурга повторно проверят тепловые сети на плотность и прочность на улицах Верхняя, Домостроительная и на проспекте Культуры.

В деревне Новое Девяткино будут проверены теплосети, проходящие о Северной ТЭЦ до эстакады железнодорожной станции Лаврики.

В Мурино испытания проведут на тепловых сетях, проходящих от эстакады ж/д станции Лаврики вдоль проспекта Авиаторов Балтики до Кольцевой автодороги.

Петербуржцев и жителей Ленобласти просят сообщать о возможных прорывах труб в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112),

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