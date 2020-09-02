Петербург на 100% готов к осенне-зимнему сезону

В Петербурге системы отопления в жилых домах полностью готовы к осенне-зимнему сезону, сообщили в пресс-службе Смольного.
Как сообщают петербургские власти, к началу отопительного сезона в Петербурге приведены в порядок все системы отопления и водоснабжения, жилые дома, а также отработана технология «холодный чердак», которая предупреждает образование наледи на крышах.
На сегодняшний день отопительные системы жилого фонда на 100% готовы к зиме. Испытания систем на прочность проведены в каждом многоквартирном доме.
Управляющие компании продолжают ремонтировать жилые здания и внутридомовые инженерные системы. На эти цели город выделил 5,2 млрд рублей.
В Петербурге завершены все запланированные работы по ремонту кровель, герметизации стыков в панельных домах, замене окон и дверей в парадных.
Всего в этом сезоне к зиме готовят 23 тыс. 661 дом, включая 23 тыс. 303 многоквартирных и 358 общежитий.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трубы в Петербурге готовы к отопительному сезону на 75%.