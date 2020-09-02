Петербург на 100% готов к осенне-зимнему сезону

Петербург на 100% готов к осенне-зимнему сезону
В Петербурге в скором времени начнется отопительный сезон. Фото: unsplash.com

В Петербурге системы отопления в жилых домах полностью готовы к осенне-зимнему сезону, сообщили в пресс-службе Смольного.

Как сообщают петербургские власти, к началу отопительного сезона в Петербурге приведены в порядок все системы отопления и водоснабжения, жилые дома, а также отработана технология «холодный чердак», которая предупреждает образование наледи на крышах.

На сегодняшний день отопительные системы жилого фонда на 100% готовы к зиме. Испытания систем на прочность проведены в каждом многоквартирном доме.

Управляющие компании продолжают ремонтировать жилые здания и внутридомовые инженерные системы. На эти цели город выделил 5,2 млрд рублей.

В Петербурге завершены все запланированные работы по ремонту кровель, герметизации стыков в панельных домах, замене окон и дверей в парадных.

Всего в этом сезоне к зиме готовят 23 тыс. 661 дом, включая 23 тыс. 303 многоквартирных и 358 общежитий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трубы в Петербурге готовы к отопительному сезону на 75%.

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