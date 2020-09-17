В Петербурге полицейского подозревают в пособничестве автоугонщикам

Он помогал красть автомобили за вознаграждение.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга задержали полицейского, которого подозревают в пособничестве автоугонщикам. Об этом пишет АБН. Мужчина помогал избежать злоумышленникам проблем с законом и делал за них всю «грязную» работу, а затем получал вознаграждение.

Во время передачи средств за труд сотрудника правоохранительных органов задержали его же коллеги. На данный момент уже обыскан отдел, в котором работал подозреваемый. Подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге автоугонщик и любитель металлолома ответит перед судом. Как сообщили на сайте прокуратуры города, своими действиями мужчина причинил ущерб потерпевшим на 140 тыс. рублей.