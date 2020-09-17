Опубликовано содержание записей Тесака перед смертью

Опубликовано содержание записей Тесака перед смертью
Тесака приговорили к 10 годам лишения свободы. Фото: Википедия

Родственники националиста убеждены, что его убили в СИЗО.

Сегодня, 17 сентября, были опубликованы несколько записей, сделанный Максимом Тесаком перед смертью. Фотографии предоставил Telegram-канал RT. В одном письме националист прощался со своей возлюбленной, а также просил передать ей книгу про коммунизм. Вторую весточку преступник оставил на обратной стороне фотографии. Тесак написал, что «умирать совсем не страшно», а также признался в любви жене и призвал ее продолжать жить. На карточке можно увидеть пятна крови.

Напоминаем, что бездыханное тело Тесака нашли в СИЗО-3 Челябинской области. Обстоятельства инцидента выясняются, родственники убеждены, что преступник ушел из жизни по чужой воле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что националиста Тесака нашли мертвым в камере в СИЗО.

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