Полиция три дня искала извращенца с улицы Есенина

Полиция три дня искала извращенца с улицы Есенина
Улица Есенина. Фото: скриншот панорамы "Гугл"

В Петербурге правоохранители смогли задержать подозреваемого в сексуальном насилии над женщиной в Выборгском районе.

По данным gazeta.spb.ru, с заявлением в полицию петербурженка обратилась 13 сентября. Она рассказала, что неизвестный напал на нее в парадной на улице Есенина. Он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся.

По факту возбудили уголовное дело, а подозреваемого удалось задержать накануне, 16 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Колпино задержали бездомного по подозрению в надругательстве над пенсионеркой.

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