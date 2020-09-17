В Колпино задержали бомжа – он надругался над пенсионеркой и забрал у нее 15 рублей

В Колпинском районе Петербурга задержали бездомного. Его подозревают в сексуальном насилии над пожилой женщиной. Злоумышленник избил ее ради денег.

По данным gazeta.spb.ru, в больницу 79-летняя женщина попала 15 сентября. У нее зафиксировали переломы скуловых костей и другие травмы. Позже врачи также заметили и повреждения половых органов.

Вскоре женщина смогла обратиться в полицию самостоятельно – она заявила, что на участке в Колпино неизвестный угрожал ей ножом и избил ее. Он надругался над ней и забрал 15 рублей.

По подозрению в преступлении уже задержали бездомного. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала об аресте злоумышленника, который пытался изнасиловать школьницу в Петродворцовом районе.