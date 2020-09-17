Росприроднадзор выехал в Янино после пожара на заводе МПБО-2

Росприроднадзор начал проверку после того, как на мусороперерабатывающем заводе МПБО-2 в Янино (Всеволожский район Ленинградской области) произошел пожар.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что, по последним данным, пожар на территории завода смогли локализовать. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

В настоящее время на месте продолжают работать пять цистерн, а также 43 спасателей, инженерная техника.

«Пострадавших нет», — уточняет пресс-служба.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что об инциденте спасателей уведомили в четыре часа утра, они немедленно выехали на место происшествия. Непонятно, что стало причиной случившегося. Сотрудникам МЧС предстоит выяснить обстоятельства пожара.