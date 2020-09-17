В Петербурге «заминировали» детские сады и суд

В Петербурге &#171;заминировали&#187; детские сады и суд
Сегодня не обошлось нет посланий о минировании. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В очередной раз на почту пришло письмо о бомбе сразу в нескольких зданиях города.

Сегодня, 17 сентября, в Санкт-Петербурге эвакуируют десятки зданий из-за анонимного послания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В письме, которое прислали на почту, говорится о бомбах в Василеостровском районном суде, а также в нескольких детских садах. На место уже прибыли сотрудники спецслужб, которые разбираются, есть ли поводы для переживаний или письмо — это очередная глупая шутка.

Напоминаем, что послание пришло с адреса, который уже известен сотрудникам правоохранительных органов. Анонимы пытаются добиться реакции от Константина Малофеева — они уверяют, что тот им должен биткоины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские лжеминеры заставили эвакуироваться суды и две ветки метро.

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