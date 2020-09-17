Орсер заявил, что не злится на Медведеву из-за ухода к Тутберидзе

Орсер заявил, что не злится на Медведеву из-за ухода к Тутберидзе
Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Специалист не ожидал, что такое произойдет.

Канадский тренер Брайан Орсер, работавший с фигуристкой Евгенией Медведевой, прокомментировал ее решение вернуться к Этери Тутберидзе. Об этом пишет «Чемпионат». Специалист отметил, что ничего не предвещало такого поворота событий – тренер и фигуристка созвонились, чтобы обсудить тренировочный процесс, как вдруг Медведева удивила его новостью об уходе.

Канадец не догадывался, что такое возможно. При этом он уверяет, что не злится на россиянку и желает ей удачи. Орсер считает, что так «просто произошло» и с этим ничего нельзя сделать. Специалист добавил, что было непросто тренироваться на расстоянии из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фигуристке Евгении Медведевой предлагали выступать за Петербург. Тем не менее, Евгения ответила главе федерации, что согласна провести еще одну деловую встречу в столице, где стороны обсудят возможные условия совместной работы.

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