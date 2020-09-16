Фигуристке Евгении Медведевой предлагали выступать за Петербург

Фигуристке Евгении Медведевой предлагали выступать за Петербург
Евгения поделилась фото с Тутберидзе, к которой совсем недавно вернулась. Фото: Instagram @jmedevedevaj

Президент федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов рассказал, что обращался к спортсменке Евгении Медведевой с предложением выступать за Северную столицу.

Это произошло до того, как фигуристка, ушедшая к канадскому тренеру, вернулась к своему первому наставнику, Этери Тутберидзе. Чолозов объяснил, что позвонил Медведевой лично и предложил сотрудничать. Он планировал увлечь спортсменку интересным проектом и наиболее комфортными условиями для тренировок, пишет «NevaSport.ru».

Однако теперь надежда заполучить в ряды петербургских фигуристов Медведеву стала более призрачной: 20-летняя чемпионка снова стала воспитанницей Тутберидзе. Тем не менее, Евгения ответила главе федерации, что согласна провести еще одну деловую встречу в столице, где стороны обсудят возможные условия совместной работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лионеля Месси признали самым высокооплачиваемым футболистом сезона.

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Фигуристке Евгении Медведевой предлагали выступать за Петербург