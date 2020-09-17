Дзюба занял второе место по результативным действиям в истории РПЛ

Футболист смог обойти Александра Кержакова.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на второе место по результативным действиям в истории РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Игрок набрал 199 баллов по системе гол плюс пас и обошел экс-зенитовца Александра Кержакова, на счету которого 198 баллов. Первое место занимает экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, у него 275 баллов.

Также отмечается, что Дзюба сыграл за сборную России больше матчей, чем Кержаков – разница в одну игру. На первом месте футболист ЦСКА Сергей Игнашевич, он выходил на поле 489 раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба занял третьей место в списке лучших бомбардиров «Зенита». Футболист смог обогнать Халка после матча с «Арсеналом».