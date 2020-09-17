Петербургских врачей оштрафовали за ошибки в ветеринарных документах

Петербургских врачей оштрафовали за ошибки в ветеринарных документах
Сотрудники Россельхознадзора выявили десятки нарушений. Фото: pixabay.com

С начала года управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявило 17,5 тысяч нарушений. В результате 12 врачей привлекли к административной ответственности за ошибки в документации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о нарушениях, которые были выявлены с помощью информационной системы «Меркурий». Все они касались нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйцо, рыбу и другие товары.

Всего ошибки при оформлении документов допустили 115 врачей. При этом 12 их них были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 9 тысяч рублей.

Всего ведомство составило 32 протокола, в том числе в отношении должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Россельхознадзор не пропустил в Петербург семена из Перу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветеринары врачи документы новости спб Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дом российского правительства отремонтируют за 5 млрд рублей
Песков: новую самоизоляцию пока вводить не собираются
В России может появиться единый реестр педофилов
Стало известно, за сколько мозг может запомнить на новое слово
Американский ураган «Салли» перерос в тропический шторм
Ученые рассказали о самой крупной рыбе в мире
Лукашенко закрыл границы с Литвой, Польшей и «усилил» с Украиной
Кому могут навредить джинсы с высокой талией