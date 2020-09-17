Петербургских врачей оштрафовали за ошибки в ветеринарных документах

С начала года управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявило 17,5 тысяч нарушений. В результате 12 врачей привлекли к административной ответственности за ошибки в документации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о нарушениях, которые были выявлены с помощью информационной системы «Меркурий». Все они касались нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйцо, рыбу и другие товары.

Всего ошибки при оформлении документов допустили 115 врачей. При этом 12 их них были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 9 тысяч рублей.

Всего ведомство составило 32 протокола, в том числе в отношении должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Россельхознадзор не пропустил в Петербург семена из Перу.