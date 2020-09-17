BMW выбросило на тротуар на Обводном канале после ДТП с Fiat

В Петербурге выясняют обстоятельства аварии в Адмиралтейском районе, в результате которой один из участников оказался на тротуаре.

Об аварии сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла утром в четверг, 17 сентября.

На набережной Обводного канала Fiat столкнулся с BMW. В результате последний вылетел на тротуар.

Уточняется, что никто не пострадал.

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