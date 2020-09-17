Врач-тропиколог объяснила, как защититься от экзотических болезней во время путешествия

Врач-тропиколог Виктория Валикова рассказала, о чем необходимо помнить, отравляясь в путешествие по экзотическим странам.

Специалист призывает туристов задумываться не только об отпускном гардеробе и солнцезащитных кремах, но и о возможных опасностях, которые ждут в таких местах: в частности, необычных для нашей полосы заболеваниях. Виктория напомнила, что на сайте Всемирной организации здравоохранения имеется информация о том, где чаще всего встречаются те или иные заболевания — например, такие как малярия.

Стоит помнить, что от этой болезни нет прививки — перед поездкой следует пропить курс профилактических таблеток, которые защитят организм. Крайне важно пить исключительно бутилированную воду — особенно, если вы находитесь в Азии, Африки или Латинской Америке. Экспериментировать с заведениями тоже не стоит, как и обращаться за косметическими услугами в салоны, где мастера не заботятся о гигиене.

Кроме того, нельзя забывать о тапочках — в Тайланде, Африке и Латинской Америке в песке живут личинки-паразиты, которые забираются в организм человека через кожу, поделилась Виктория с прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». Также стоит носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами, чтобы уберечь себя от нежелательных и потенциально опасных контактов с насекомыми.

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