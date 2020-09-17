На Петербург снова надвигается шторм: МЧС предупреждает о ветре до 23 м/с

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". Фото: spun.fkpkzs.ru

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". Фото: spun.fkpkzs.ru

Главное управление МЧС по Северной столице предупреждает местных жителей о надвигающемся шторме и напоминает о правилах безопасности при непогоде.

Согласно прогнозам специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в пятницу, 18 сентября, на территории Санкт-Петербурга ожидается усиление северного и северо-западного ветра. Порывы в дневное время могут достигать 15-18 метров в секунду, а ночью и утром в прибрежных районах скорость ветра и вовсе может увеличиваться до 18-23 м/с.

МЧС рекомендует освободить от вещей балконы и закрыть окна, автомобиль убрать в гараж или, в случае его отсутствии, припарковать машину вдали от деревьев и шатких конструкций. Находясь на улице также следует избегать вышеперечисленных объектов, а также рекламных щитов, мостов и эстакад, опор ЛЭП и трубопроводов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шторм, надвигающийся на Петербург, оставил без света 62 тысячи домов в Финляндии.