«Вальнула муха цеце»: Настю Ивлееву укусили в Африке

&#171;Вальнула муха цеце&#187;: Настю Ивлееву укусили в Африке
Настя Ивлеева пострадала от укуса мухи цеце. Фото: Instagram

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева пострадала от укуса мухи цеце во время путешествия по Африке.

Сейчас она находится на съемках нового выпуска телепрограммы «Орел и решка» в одной из африканских стран. Ивлеева рассказала в своем Instagram-аккаунте, что во время поездки она не заметила опасное насекомое и села на него. Укус мухи цеце не прошел бесследно: у нее пошла аллергическая сыпь по всему телу, которая «страшно чесалась».

В своем Telegram-канале звезда телешоу уточнила, что позже сыпь переросла в волдыри, однако ее спасло лекарство, которое быстро подействовало, и сыпь начала проходить.

Ивлеева призвала поклонников не переживать, поскольку местный гид, который присутствовал на съемках, сказал что укус мухи этого вида не опасен.

Муху потом удалось добить, добавила блогерша.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФАС завела дело на Ивлееву за рекламу вермута на YouTube.

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