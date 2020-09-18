С начала осени жители Петербурга пожертвовали больницам почти 100 литров крови

Сдавать кровь, как и стать донорам костного мозга, безболезненно и может оказаться спасением для какого-то пациента. Фото: pixabay.com

Сдавать кровь, как и стать донорам костного мозга, безболезненно и может оказаться спасением для какого-то пациента. Фото: pixabay.com

Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга уведомляет, что с начала сентября жители Северной столицы сдали в практики сто литров донорской крови.

В Смольном сообщают, что по завершении длительных летних каникул станции переливания крови посетили свыше двухсот человек, которые суммарно пожертвовали городу и пациентам 95,8 литров крови. Кроме того, 39 человек решились сдать костный мозг, став, таким образом, потенциальными донорами.

Напоминаем, что 19 сентября во всех странах ежегодно отмечается Всемирный день донора костного мозга. Простая и безопасная процедура может спасти жизнь людям с тяжелыми заболеваниями, в том числе — онкологическими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПб КГУЗ «Городская станция переливания крови» обратилась к петербуржцам с просьбой о помощи: в учреждении острая нехватка донорской крови. На заявление мгновенно откликнулись почти триста неравнодушных горожан.