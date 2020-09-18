Житель гражданского проспекта перевел «банковским мошенникам» почти 300 тысяч

В Калининском районе Петербурга мошенники лишили пожилого жителя 292 тыс. рублей. Он перевел деньги на неизвестные счета.

Об этом стало известно в четверг, 17 сентября. В отдел полиции обратился 70-летний мужчина, проживающий в доме №81 на Гражданском проспекте. Он рассказал, что ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности «Сбербанка».

Как стало известно gazeta.spb.ru, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, неизвестная убедила заявителя перевести их на определенный счет.

Пенсионер отправил 292 тыс. рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино задержали альфонса из Перми, обманувшего петербурженку на 1,3 миллиона.