В Купчино задержали альфонса из Перми, обманувшего петербурженку на 1,3 миллиона

В Купчино задержали подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник выманил у петербурженки более миллиона рублей.

В отдел полиции обратилась 30-летняя женщина, инженер-конструктор. Она рассказала, что в период с 29 апреля по 19 июля прошлого года малознакомый сожитель по имени «Сергей» частями похитил у нее сбережения. Денежные средства он взял под предлогом инвестирования в бизнес.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумма ущерба составила 1 млн 301,245 тыс. рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

В среду, 16 сентября, у дома №10 по Купчинской улице полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 35-летний житель Перми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цыганки стащили папку с деньгами и документами пенсионерки из отделения почты на Ветеранов.