В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом работника интернет-магазина

В Петербурге по горячим следам задержали мужчину, нанесшего травмы работнику интернет-магазина. Он ранил жителя ножом.

Об этом стало известно во вторник, 15 сентября. В отдел полиции поступил сигнал из медучреждения о госпитализации 28-летнего мужчины из квартиры. Его доставили в больницу с ножевыми ранениями и различными травмами.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, полицейские выяснили, что неизвестный ударил рабочую машину потерпевшего, припаркованную у дома 5 по Исполкомской улице, после чего завязалась потасовка.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний уроженец Кемеровской области. Ему назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе петербурженка смертельно ранила ножом мужа во время ссоры.