Футболист «Зенита» Ракицкий пропустит два ближайших матча в РПЛ из-за травмы

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий не поможет своей команде в матчах с «Уралом» 19 сентября и «Уфой» 26 сентября в Российской Премьер-лиге из-за необходимости продолжения восстановительных процедур после получения травмы.

Напомним, именно из-за повреждения 31-летний защитник не смог выйти на поле в матче против тульского «Арсенала». Еще тогда не предполагалось, что травма окажется серьезной, однако вскоре выяснилось, что на восстановление потребуется больше времени, чем ожидалось ранее. В настоящий момент Ракицкий проходит реабилитацию и не участвует в тренировках в общей группе. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

В тренерском штабе надеются, что спортсмен сможет вернуться в форму к матчу со «Спартаком» 3 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что форвард «Зенита» Мостовой заявил о готовности составить конкуренцию Дриусси.