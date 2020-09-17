Форвард «Зенита» Мостовой заявил о готовности составить конкуренцию Дриусси

В текущем сезоне Мостовой провел шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Фото: Instagram @mostovoy21

В текущем сезоне Мостовой провел шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Фото: Instagram @mostovoy21

Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал травму на время выбывшего из рядов Себастьяна Дриусси, который в августе повредил колено в матче с «Динамо».

Мостовой, отметим, находился в запасе и заменил Дриусси, пока тот проходит длительный реабилитационный период. Футболист рассказал, что, сидя на скамейке запасных, больше готовится к выходу на поле во втором тайме, но относится к этому спокойно. Кроме того, спортсмену было обидно видеть, что аргентинец сломался, передает слова Мостового «NevaSport.ru».

Зенитовец считает, что Дриусси — очень сильный игрок, поэтому ему лестно, когда из сравнивают. Более того, по возвращении Себастьяна в строй Мостовой готов с ним конкурировать. «А куда я денусь», — заявил футболист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восстановление Дриусси, травмировавшего колено в конце августа, займет как минимум 1,5 месяца.