В Комздраве опровергли информацию о снижении зарплаты медикам больницы имени Боткина

Официального комментария от больницы пока нет. Фото: pixabay.com

Официального комментария от больницы пока нет. Фото: pixabay.com

В комитете по здравоохранению заявили, что урезать заработную плату сотрудникам Боткинской больницы никто не собирается.

Напомним, в СМИ ранее начала распространяться запись совещания в стационаре. В рамках встречи главный врач Денис Гусев и заместитель по экономике Александр Щеголев обсуждали дальнейшие финансовые перспективы. В частности речь шла о требовании властей города погасить кредиты на сумму 400 миллионов рублей. Сделать это было предложено за 4 месяца.

В рамках реализации обозначенных планов, Щеголев предложил сократить выплаты медицинским работникам для экономии 96 миллионов рублей до конца 2020 года.

В Комитете по здравоохранению объяснили, что снижать зарплату медикам в больнице никто не намерен. Все дело в том, что совещание, ставшее предметом обсуждений, состоялось еще в августе. После него проходили и другие рабочие встречи. Об этом сообщает «Мойка78».

Внести ясность в сложившуюся ситуацию пообещали позднее. Свою официальную позицию по вопросу представит сама Боткинская больница.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медикам больницы имени Боткина могут снизить зарплаты из-за новой финансовой политики.