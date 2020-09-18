Медикам больницы имени Боткина могут снизить зарплаты из-за новой финансовой политики

Руководство Боткинской больницы на очередном совещании обозначило цели на ближайшее будущее, в котором необходимо сэкономить значительную сумму средств.

В четверг, 17 сентября, появилась запись рабочей встречи в медицинском учреждении. Главный врач Денис Гусев и заместитель по экономике Александр Щеголев представили новую финансовую политику, в рамках которой ожидается сокращение выделяемых средств на зарплату врачам и экономия на госзакупках. Об этом сообщает АБН.

Все дело в том, что власти Северной столицы намерены погасить задолженность по кредитам в размере 400 миллионов рублей. В связи с этим, больнице за 4 месяца нужно ужаться в средствах и сэкономить 96 миллионов.

Ожидается, что из-за этого могут сократить премии и надбавки медицинским специалистам. Отметим, что позднее в пресс-службе больнице подтвердили факт совещания, но про зарплаты и их сокращения не было сказано ни слова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный врач Боткинской больницы заявил, что первая волна коронавируса пока еще не завершена.