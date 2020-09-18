Медикам больницы имени Боткина могут снизить зарплаты из-за новой финансовой политики

Медикам больницы имени Боткина могут снизить зарплаты из-за новой финансовой политики
В стационаре начнут экономить средства. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

Руководство Боткинской больницы на очередном совещании обозначило цели на ближайшее будущее, в котором необходимо сэкономить значительную сумму средств.

В четверг, 17 сентября, появилась запись рабочей встречи в медицинском учреждении. Главный врач Денис Гусев и заместитель по экономике Александр Щеголев представили новую финансовую политику, в рамках которой ожидается сокращение выделяемых средств на зарплату врачам и экономия на госзакупках. Об этом сообщает АБН.

Все дело в том, что власти Северной столицы намерены погасить задолженность по кредитам в размере 400 миллионов рублей. В связи с этим, больнице за 4 месяца нужно ужаться в средствах и сэкономить 96 миллионов.

Ожидается, что из-за этого могут сократить премии и надбавки медицинским специалистам. Отметим, что позднее в пресс-службе больнице подтвердили факт совещания, но про зарплаты и их сокращения не было сказано ни слова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный врач Боткинской больницы заявил, что первая волна коронавируса пока еще не завершена.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница имени Боткина понижение зарплат


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом работника интернет-магазина
В Петербурге активно снижается число безработных
Петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 22 сентября
Лоукостер Wizz Air переносит дату открытия базы в Петерубрге на 3 декабря
Медикам больницы имени Боткина могут снизить зарплаты из-за новой ...
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23,9 тысяч человек
В Музее игрушки откроется выставка скульптора Романа Шустова, создавшего ...
Житель гражданского проспекта перевел «банковским мошенникам» ...