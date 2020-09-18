Отца и сына в Петербурге отправили в колонию за похищение машин Land Rover

В Петербурге суд вынес приговор в отношении отца и сына, которые обвинялись в хищениях автомобилей. Они оказались поклонниками машин Land Rover.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает прокуратура Петербурга.

Уточняется, что подсудимые промышляли на территории Приморского района. Они искали машины, проникали в салон и пытались затем похитить их.

В июле прошлого года злоумышленников поймал собственник машины, и им пришлось избить его. Еще один провал ждал их в сентябре того же года – спутниковая противоугонная система заблокировала двигатель.

Одного фигуранта дела суд отправил в колонию строгого режима на четыре года, а другого осудили на 2,5 условно.

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