Отца и сына в Петербурге отправили в колонию за похищение машин Land Rover

Отца и сына в Петербурге отправили в колонию за похищение машин Land Rover
Суд вынес приговор по делу о хищении автомобилей. Фото: pixabay

В Петербурге суд вынес приговор в отношении отца и сына, которые обвинялись в хищениях автомобилей. Они оказались поклонниками машин Land Rover.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает прокуратура Петербурга.

Уточняется, что подсудимые промышляли на территории Приморского района. Они искали машины, проникали в салон и пытались затем похитить их.

В июле прошлого года злоумышленников поймал собственник машины, и им пришлось избить его. Еще один провал ждал их в сентябре того же года – спутниковая противоугонная система заблокировала двигатель.

Одного фигуранта дела суд отправил в колонию строгого режима на четыре года, а другого осудили на 2,5 условно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о наказании для мужчины, который напал с палкой на жителя Петроградского района Петербурга.

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Отца и сына в Петербурге отправили в колонию за похищение машин Land Rover
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