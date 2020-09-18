Напавший с палкой на жителя Петроградки петербуржец сядет на 2,5 года

В Петербурге районный суд вынес приговор по делу местного жителя, который напал на мужчину.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел на контейнерной площадке на улице Куйбышева летом этого года.

Злоумышленник избил местного жителя – бил руками, ногами и палкой. Потерпевшему причинили средний вред здоровью.

Оказалось, что у фигуранта дела уже есть судимость. Его отправили в колонию общего режима на 2,5 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил знакомого ножом. Сам обвиняемый утверждал, что потерпевший споткнулся и в результате напоролся на нож. Фигуранта отправили в колонию строгого режима на четыре года.