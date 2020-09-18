Под горами мусора в квартире на Пражской нашли мертвеца

Во Фрунзенском районе Петербурга в квартире нашли труп. Мертвеца обнаружили под горой мусора.

Как сообщает 78.ru, квартира на Пражской улице принадлежит пожилой супружеской паре. Мужчина был слепым, соседи видели его крайне редко. Его супруга работала кондуктором. Знакомые забеспокоились, когда она не вышла на работу.

Соседи забили тревогу, когда из квартиры полезли черви. На место вызвали полицию. Оказалось, что квартира была полностью забита мусором. Хлам пришлось вытаскивать из квартиры. Через некоторое время «раскопок» там нашли мужское тело.

Где находится супруга, правоохранители пока не выяснили. Идет проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что житель Тихвинского района во время прогулки в лесу нашел труп мужчины. Погибшим оказался 45-летний местный житель.