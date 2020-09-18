«Зенит» намерен снова попытаться подписать полузащитника «Удинезе» де Пауля

Руководство петербургского «Зенита» планирует начать активное обсуждение возможного перехода аргентинского игрока Родриго де Пауля в стан сине-бело-голубых.

Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября. Издание Calciomercato распространило информации о возобновлении общения между представителями клуба Северной столицы и окружения 26-летнего спортсмена.

Интерес к игроку также проявляет «Лидс», однако в клубе пока не готовы платить за трансфер 30-35 миллионов евро, которые запрашивает «Удинезе».

Напомним, данная попытка «Зенита» подписать де Пауля не является первой. Клуб ранее выражал готовность заплатить рекордные 30-35 миллионов евро, но игрок не захотел продолжать карьеру в России.

В прошедшем сезоне 2019/20 футболист за итальянский клуб в матчах Серии А сыграл 34 матча. Ему удалось 7 раз поразить ворота соперников и отдать 6 результативных передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» хочет купить нападающего «Торино».