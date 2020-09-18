Еще одно смертельное ДТП: Ford сбил пешехода на Лахтинском

Еще одно смертельное ДТП: Ford сбил пешехода на Лахтинском
Лахтинский проспект. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге правоохранители начали проверку после того, как на Лахтинском проспекте снесли пешехода.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария в Приморском районе произошла в пятницу, 18 сентября, вечером.

По предварительным данным, молодой водитель Ford сбил мужчину лет 50. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавший скончался на месте аварии.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о серьезном ДТП с мотоциклом под Всеволожском в Ленинградской области. Пилот получил тяжелые травмы.

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Еще одно смертельное ДТП: Ford сбил пешехода на Лахтинском
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