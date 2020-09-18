В России выросло число бедных

Росстат изменил подход. Фото: Рixabay
В России зафиксирован рост бедности. Фото: Рixabay

В России зафиксировали рост населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Данные о социально-экономическом положении России в пятницу, 18 сентября, опубликовал Росстат.

Отметим, что во втором квартале этого года число бедных в стране увеличилось на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, численность населения с доходом ниже прожиточного минимума приблизился к 20 млн человек.

При этом за первое полугодие уровень бедности составил 13,2% против 13,5% в первом полугодии прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что накопленных в России резервов хватит, чтобы помочь бедным гражданам и бизнесу. Об этом заявлял глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он также предложил расширить программы поддержки бедного населения за счет фонда национального благосостояния.

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