После отравления детей в петербургском бассейне возбудили дело

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после того, как в бассейне в Купчино отравились дети.
Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Пока следователи установили, что по меньшей мере пятеро детей были госпитализированы после занятий в бассейне на улице Ярослава Гашека. У них резко ухудшилось состояние.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначаются экспертизы. Правоохранители изымают документацию.
Ранее петербургская прокуратура сообщала о том, что дети отравились в бассейне фитнес-центра хлором.