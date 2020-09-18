После отравления детей в петербургском бассейне возбудили дело

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после того, как в бассейне в Купчино отравились дети.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пока следователи установили, что по меньшей мере пятеро детей были госпитализированы после занятий в бассейне на улице Ярослава Гашека. У них резко ухудшилось состояние.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначаются экспертизы. Правоохранители изымают документацию.

Ранее петербургская прокуратура сообщала о том, что дети отравились в бассейне фитнес-центра хлором.