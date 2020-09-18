Врач рассказала, как себя чувствую дети после выброса хлора в бассейн на Гашека

Врач рассказала, как себя чувствую дети после выброса хлора в бассейн на Гашека
Дети находятся в стабильном состоянии. Фото: Pixabay

Некоторые пострадавшие находятся в реанимации.

Главврач Детской городской больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова рассказала, как себя чувствую дети после выброса хлора в бассейн на Гашека. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в официальном Telegram-канале.

Она отметила, что оценивает состояние пяти ребят как стабильное. У троих выявили легкую степень ингаляционного отравления, двое находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дети отравились хлором в петербургском бассейне. «Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования реагирования будет решен по итогам проверки», — уточнили в прокуратуре.

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