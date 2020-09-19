«Зенит» встретится с «Уралом» в матче РПЛ

&#171;Зенит&#187; встретится с &#171;Уралом&#187; в матче РПЛ
Матч начнется в 16:30. Фото: ФК "Зенит"

Сегодня «Зенит» сыграет с «Уралом». Спортсмены встретятся в Екатеринбурге.

Игра состоится в субботу, 19 сентября, в 16:30. «Зенит» сыграет против «Урала» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги.

Сейчас сине-бело-голубые занимают первую строчку с 16 очками. «Урал» на 11-й, с 9 баллами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» намерен снова попытаться подписать полузащитника «Удинезе» де Пауля. Интерес к игроку также проявляет «Лидс», однако в клубе пока не готовы платить за трансфер 30-35 миллионов евро, которые запрашивает «Удинезе».

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