Синоптик рассказал россиянам, какой будет зима

Стало известно, какая погода может ожидать россиян в ближайшую зиму. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, будущая зима в России не обязательно будет аномально теплой, но «мягкой и довольно снежной».

В интервью радио «Комсомольская правда» синоптик рассказал, что граждан при этом не ожидает «суровая русская зима». Он добавил, что морозы должны быть умеренными, а превышение температуры над нормой будет незначительным. По прогнозу, теплее всего будет в феврале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, придет ли в Петербург бабье лето. По словам синоптика, теплая погода, согласно всем моделям, ожидается на следующей неделе. Тем не менее, как считает Цепелев, в конце сентября не может быть 23 градусов, «но, тем не менее, хотелось бы надеяться».