На КАД заметили северных оленей, бегущих между машинами

На КАД автомобилисты заметили двух бегущих оленей. Животные бежали по проезжей части и попали на видео.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Кадрами бегущих оленей очевидцы поделились в сообществе «Сертолово on-line» социальной сети «ВКонтакте».

Автор записи уточнил, что заметил животных утром на съезде с КАД на Выборгское шоссе. Водитель задался вопросом, что же могло привести зверей на трассу. Комментаторы предположили, что они удрали из питомника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Зеленогорском шоссе сбили лося. Виновник происшествия скрылся.